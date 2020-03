DECRETO Decreto municipal restringe eventos e suspende aulas Decreto entra em vigor nesta quarta-feira (18) e não tem vigência

17 MAR 2020 - 19h:13 Por Alex Santos

Decreto da prefeitura de Paranaíba publicado na tarde desta terça-feira (17) fixa medidas temporárias a serem adotadas pela Administração Pública do município, para a prevenção do contágio da doença COVID-19. O decreto segundo a prefeitura é para preservar a integridade física da população. O decreto não tem vigência.

Ficam suspensas a partir do dia 18 de março a realização de eventos privados, comerciais já licenciados, inclusive igrejas, os quais ficam impedidos de fazê-los com público superior a 100 pessoas, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento.

Os eventos com licenças concedidas também deverão ser suspensos a partir desta quarta-feira. Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com portões fechados, sem a participação do público.

As entidades responsáveis pelo atendimento a idosos devem limitar, na medida do possível, visitas externas, e adotar protocolos de higiene dos profissionais e ambientes.

Já terminais urbanos, igrejas e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os frequentadores, em local sinalizado, além de informações visíveis sobre higienização de mãos.

As empresas de transporte coletivo também devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos.

Ainda de acordo com o decreto, restaurantes lanchonetes e bares, deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19, entre as medidas os comerciantes devem disponibilizar álcool gel 70%, distância mínima de um metro e meio entre as mesas e manter ventilados ambientes de uso dos clientes.

Um novo decreto também deverá ser publicado nesta quarta-feira (18), suspendendo, a partir da próxima segunda-feira (23), aulas da educação infantil da rede municipal de ensino, e nas escolas particulares. O decreto segundo a prefeitura baseado na decisão do Governo do Estado, que recomendado ainda às escolas municipais e privadas de todo o Estado suspender as aulas até 2 de abril.

CASOS CONFIRMADOS EM MS

Em Mato Grosso do Sul, subiu para seis o número de casos confirmados do novo Coronavírus, todos eles em Campo Grande, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (16). A SES monitora outros 26 casos suspeitos.