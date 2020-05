DECRETO MUNICIPAL Decreto suspende aulas na rede municipal até 30 de junho Alvarás para festas privadas, salões de festas, buffets e outros locais também continuam suspensos

18 MAI 2020 - 11h:50 Por Alex Santos

Novo decreto municipal publicado pela prefeitura de Paranaíba com validade desde o último sábado (16), prorroga a suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, de 21 de maio a 30 de junho. Medida que também deve ser seguida pelas escolas particulares do município, conforme recomendação do decreto.

Os dias 19 e 20 de maio serão previstos como não letivos no calendário escolar das unidade escolares da rede.

As concessões de licenças ou alvarás para a realização de eventos privados, com público superior a 30 pessoas estão vedadas até 31 de maio.

Conforme o decreto 631, continuam suspensas até 31 de maio as atividades esportivas em escolinhas de treinamento públicas e privadas, estádio, clubes, além de atividades realizadas em associações privadas.

Também estão suspensos até 31 de maio os alvarás de funcionamento de salões de festas em geral, buffets e outros locais utilizados para eventos e confraternizações.

O horário de funcionamento das repartições públicas do município será das 8h às 11h, até 31 de maio.

As medidas adotadas são para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, conforme a prefeitura.