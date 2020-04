PAGAMENTO Demitidos da Pampili reclamam por direitos trabalhistas A expectativa é de que na quinta-feira (23) os acordos sejam feitos

22 ABR 2020 - 14h:08 Por Talita Matsushita

Funcionários da Pampili denunciam que não receberam o pagamento de seus direitos trabalhistas após a empresa demiti-los no início deste mês. Foram 109 funcionários dispensados dos trabalhos na indústria calçadista, com a justificativa da falta de demanda na produção.

Conforme um dos ex-funcionários, que preferiu não se identificar, as contas não param de chegar e muitas pessoas não têm ninguém para pedir auxílio financeiro. “Estamos desempregados e não temos nenhum papel para da entrada no seguro-desempregom além do dinheiro da nossa rescisão. Procuramos a empresa e eles só dizem que não tem acesso as informações e os papéis são gerados em Birigui, estamos sem saber o que fazer”, disse.

O funcionário ainda destacou que quer apenas receber ao dinheiro que é direitos. “Só queremos que nossos direitos sejam cumpridos no tempo certo, que já passou faz tempo. Eu não tenho mais paciência, vejo as contas chegando e não tenho o que fazer”, reforçou.

Outra funcionária demitida diz que a situação está difícil, e não sabe a quem recorrer, pois já se passaram 20 dias desde o dia da demissão e não recebem informações. "Não estamos pedindo nada para ninguém, só queremos o que é nosso. Trabalhamos e cumprimos com o combinado, nunca deixamos de fazer nossa parte, estou ficando sem saber o que fazer. Eles sempre têm uma desculpa", afirmou.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calcados de Paranaíba e Região, a empresa informou que na quinta-feira (23) um representante da empresa estará em Paranaíba para tratar das rescisões. É provável que eles proponham o pagamento parcelado.

A empresa foi procurada para falar sobre o assunto, porém as ligações não foram atendidas.