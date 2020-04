EPIDEMIA Dengue já fez 254 vítimas na cidade O número de notificações também dobrou no município

18 ABR 2020 - 08h:40 Por Alex Santos

Embora o coronavírus tem deixado a população em alerta, com dois casos confirmados em Paranaíba, casos de dengue no município tiveram aumento considerável, com um salto de 125 novas contaminações pelo vírus Aedes aegypti. Conforme boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (16), pela Secretaria Estadual de Saúde, ao todo Paranaíba tem 254 casos positivos.

O número de notificações também dobrou no município, Paranaíba tem atualmente 986 notificações. Dentre os 79 municípios Paranaíba ocupa a 32ª posição, e ainda permanece em alerta vermelho como um dos maiores índices de incidência da dengue.

De acordo com Lúcio Antonio de Freitas, coordenador do controle de vetores, aumento era esperado devido a chuva que caiu na cidade. “Era esperado um grande número de casos, a população não entendeu que o Aedes pode matar. O foco está voltado a Covid-19 e os resultados demora para chegar, por isso o aumento nos casos”, disse.