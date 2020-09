PANDEMIA Depois do feriadão aumentaram os casos de Covid-19 Aumento do número de casos era esperado em função das aglomerações no feriadão

26 SET 2020 - 07h:01 Por Talita Matsushita

Paranaíba registra nesta semana aumento de casos de covid -19. Já são mais de 100 casos ativos, número nunca antes registrado no município. Para a Secretaria de Saúde, trata-se da consequência de aglomerações registradas no feriado de 7 de setembro.

Atualmente Paranaíba tem 120 casos ativos, sendo que até quarta-feira (23) 115 pessoas cumpriam isolamento domiciliar com sintomas leves e cinco estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva.

A UTI atingiu nesta semana 100% de ocupação sendo que além dos cinco paranaibenses, cinco moradores de Cassilância são tratados no município.

“Temos mais que o dobro dos pacientes internados em 15 dias, e são pacientes com sintomas mais graves. O coronavírus não tem remédio, a não ser o distanciamento social, isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos”, disse Débora Queiroz, secretária de Saúde.

O município chegou ao total de 583 casos. Desses, 446 são considerados recuperados. Paranaíba soma 12 óbitos pela covid-19.

Entre os casos confirmados, 12 estão no Estabelecimento Penal. O único caso que precisou de internação já teve alta hospitalar e voltou ao presídio.

Não há registro de casos positivos entre agentes penitenciários e ainda não se sabe como o primeiro caso confirmado ocorreu.

