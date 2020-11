EMENDA Deputado João Henrique entrega carro para de Lar de Idosos Veículo foi adquirido por meio de emendar do parlamentar

23 NOV 2020 - 16h:24 Por Talita Matsushita

Na última quinta-feira (19) o deputado João Henrique (PL) entregou realizou a entrega de um veículo Doblo para o Lar dos Idosos Santo Agostinho, em Paranaíba. O veículo foi adquirido por meio de emendar do parlamentar, num total de R$ 97.500,00.

A solenidade ocorreu por volta das 15h - cumprindo todo o protocolo de biossegurança – contou com a presença da presidente do Lar Santo Agostinho, Nelma Franco Gonzales, além do prefeito eleito Maycol Queiroz (PDT).

Veja: