PONTO FACULTATIVO Detran não atenderá nos dias 24 e 25 de fevereiro Decreto instituiu ponto facultativo, atendimento retorna na quarta-feira (26)

19 FEV 2020 - 14h:24 Por Alex Santos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não atenderá o público na próxima segunda-feira (24) e na terça-feira (25), por conta do ponto facultativo de Carnaval, instituído pelo Decreto “E” Nº 1, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03 de janeiro de 2020.

Os atendimentos retornarão na quarta-feira (26), com horário de funcionamento especial. A agência de Paranaíba inicirá os atendimentos a partir das 13h até às 16h30.

Na quinta-feira (27) é retomado o atendimento normal em todas as agências do Detran no Estado.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão através do Call Center (67) 3368-0500.