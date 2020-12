PREVISÃO DO TEMPO Dezembro começa com calorão de 38°C em Paranaíba O ultimo mês do ano chega com mudanças no tempo

1 DEZ 2020 - 07h:59 Por Talita Matsushita

O primeiro dia de dezembro em Paranaíba tem previsão de sol e aumento de nuvens de manhã. O dia deve ser quente com e as chances de chuva são baixas. A temperatura oscila entre a mínima de 25°C e máxima de 38°C. A umidade relativa do ar varia entre 54% pela manhã e pode chegar a 24% no período da tarde.

O ultimo mês do ano chega com mudanças no tempo. Nesta terça feira (1) haverá aumento da nebulosidade e há possibilidade de retorno das chuvas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva em todas as regiões, especialmente entre a tarde e à noite.

Os índices de umidade relativa do ar iniciam gradativa melhora e podem variar entre 85% a 45% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central.

Prognóstico do Cemtec indica que a partir de quinta-feira (3) as áreas de instabilidades devem ganhar mais força, trazendo chuvas em todas as regiões com possibilidade de tempo adverso como chuvas intensas, ventos fortes raios e granizo. Os maiores acumulados irão se concentrar na parte centro-sul com acumulado de até 100 milímetros, para as demais áreas espera-se entre 50 a 70 milímetros acumulados.