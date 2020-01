CLIMA Dezembro de 2019 registra chuva acima da média em Paranaíba O esperado de chuva para Estado durante o mês de janeiro varia entre 175 a 200mm

7 JAN 2020 - 16h:01 Por Talita Matsushita

O mês de dezembro de 2019 registrou 183 milímetros de chuva, mais que o dobro do que no ao anterior que foi de 75 milímetros. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) a chuva acima da média deve continuar no mês de janeiro em Paranaíba.

Segundo dados de climatologia, o esperado de chuva para Estado durante o mês de janeiro varia entre 175 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando na Costa Leste, onde poderão ter chuvas ligeiramente acima da média em até 30 milímetros.

O verão 2019/2020, de acordo com o Inmet será sem a presença de El Niño ou La Niña. Ambos são fenômenos oceânico-atmosféricos que ocorrem na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial e que, quando se manifestam, interferem na chuva e na temperatura na América do Sul. Os modelos de previsão de ENOS (El Niño Oscilação Sul), gerados pelos principais centros internacionais de meteorologia, como o IRI (International Research Institute for Climate and Society), indicam probabilidade elevada de que a condição de neutralidade se mantenha ao longo de todo o verão.

Com a neutralidade do Pacífico Equatorial, outras regiões oceânicas devem assumir o protagonismo na influência sobre o comportamento climático brasileiro durante os primeiros meses de 2020. Neste caso, quem terá maior peso será a temperatura da água do oceano Atlântico parte sul. Como houve resfriamento nesta região, as frentes frias se tornaram mais lentas resultando em maior potencial de chuvas no continente, situação que poderá continuar ocorrendo nos próximos meses. Este é um dos motivos em que foram registrados volumes significativos de chuva em Mato Grosso do Sul desde o inicio de dezembro/2019. (Com informações do Cemtec)