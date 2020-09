MEIO AMBIENTE Dia da árvore anuncia primavera e alerta para preservação ambiental Objetivo é a conscientização e preservação do meio ambiente

24 SET 2020 - 15h:41 Por Talita Matsushita

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera.

A engenheira sanitarista e ambiental, Carla Cabral Magalhães, destaca a importância da preservação da mata nativa da região, além da contribuição da educação ambiental para a sociedade e produtores rurais.

“Quando orientados de forma correta a importância do meio ambiente, contribui significamente de forma positiva”, salienta.

Ouça abaixo: