CALORÃO Dia mais quente no ano tem sensação de 46°C em Paranaíba O Inmet emitiu aviso de onde de calor para o município

10 SET 2020 - 06h:39 Por Talita Matsushita

O inverno nem mesmo se despediu e os paranaibenses têm sofrido com os dias quentes e secos. As temperaturas tem registrado máxima de 39°C, com os termômetros marcando 20°C nas primeiras horas do dia. Na quarta-feira (9), dia mais quente do ano em Mato Grosso do Sul a sensação térmica chegou a 46°C.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp Anhanguera, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Paranaíba registrou na quarta a máxima de 39,2°C e umidade relativa de 12%, sendo que o mínimo desejável de umidade relativa do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60%.

O Inmet emitiu aviso de onde de calor para o município iniciando na quarta e segue por mais cinco dias, a temperatura nestes dias estará 5ºC acima da média.

O período será de grande amplitude térmica e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. Espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20% no período. Assim, a orientação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 11 e 15 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. Não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul até o próximo dia 13.