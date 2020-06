SAÚDE Diarista aguarda há oito meses por exame de alto custo O problema pode ser resolvido com o exame CPRE

18 JUN 2020 - 14h:26 Por Talita Matsushita

A diarista Elizangela Abadia Almeida, 39 anos, está em busca de solução para um problema de saúde que começou no ano de 2015 após uma cirurgia de retirada da vesícula. Desde então ela sofre com problemas gástricos, e após quase três anos sem diagnóstico correto, somente no ano passado ela foi informada que poderia ter sido vítima de erro médico na cirurgia.

O problema pode ser resolvido com o exame Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica ou CPRE. Sem condições financeiras para arcar com o procedimento que é de alto custo, ela aguarda há pelo menos oito meses pela realização via Secretaria Municipal de Saúde.

A mãe dela, Aparecida Abadia Nogueira de Almeida, falou com a reportagem. Ouça a entrevista:

O médico que fez a primeira cirurgia disse que não teria interesse em saber de qual caso se tratava e não responderia a reportagem pois não foi acionado na Justiça e se a pessoa se sentiu lesada deveria procurar os meios legais para que ele pudesse ser convocado por algum incidente.

A família disse que cogitou acionar a Justiça, mas a paciente ficou com receio de expor o médico a um processo jurídico.

A Secretária de Saúde informou que devido a prolemas burucráticos o exame teve um atraso. Ouça a entrevista com Jeferson Aparecido de Oliveira Paula