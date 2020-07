SOLIDARIEDADE Diarista faz rifa para ajudar custear despesas com cirurgia O procedimento médico não é feito em Paranaíba

8 JUL 2020 - 15h:49 Por Talita Matsushita

Após realizar o exame que aguardou oito meses para realizar, a diarista Elizangela Abadia Almeida, 39 anos, terá que passar por uma cirurgia no sistema gástrico. Ela sofre há cinco anos com problemas no sistema digestivo após ter complicações em uma cirurgia de retirada de vesícula não sair como o esperado. O procedimento médico não é feito em Paranaíba.

O médico gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo, Guilherme Grechinski, se propôs a ajudar, de forma gratuita, embora não tenha sido ela que realizou na primeira cirurgia. A família precisa de ajuda para despesas com remédios, além disso é preciso que um acompanhante vá com ela para a realização do procedimento.

A família agora realiza uma rifa para ajudar a custear as despesas para realização da cirurgia, a mãe dela, Aparecida Abadia Nogueira de Almeida fala sobre a ação.

Para ajudar basta ligar nos telefones 9 9993 5230 ou 9 9993 6526, falar com Gabriela ou Daniele.

Ouça: