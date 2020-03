ESTRUTURA Dinheiro de TAC irá para UTI em hospital Segundo Secretaria de Saúde de Paranaíba, os novos leitos de UTI serão instalados na Santa Casa

30 MAR 2020 - 09h:14 Por Alex Santos

Paranaíba deverá ter mais 10 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19 e outras doenças.

Serão investidos R$ 566 mil por meio da Promotoria de Justiça de Paranaíba, que conseguiu a liberação do valor para a destinação de ações de combate à pandemia no município.

O dinheiro é oriundo de depósito judicial pelo descumprimento de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado entre o município e o Ministério Público Estadual, em 2012.

O promotor de Justiça, Ronaldo Vieira Francisco, disse por meio da assessoria, o MPE, que movia uma execução contra o município por descumprimento de cláusulas do TAC. A execução estava em curso e um valor bloqueado foi depositado em conta única.

“Achamos por bem solicitar a suspensão da execução e o remanejamento de todo o recurso que estava bloqueado para a execução deste TAC para uma conta a ser indicada pela Secretaria de Saúde”, disse.

Conforme a secretária de Saúde de Paranaíba, Débora Queiroz, os novos leitos de UTI serão instalados na Santa Casa. Também segundo ela, o hospital deve terceirizar a instalação de equipamentos devido à dificuldade compra de respiradores, máquinas, monitor cardíaco e tubulação de oxigênio, entre outros. Isso dará mais agilidade ao processo, segundo avaliação de Débora Queiroz.