SOLENIDADE Diplomação de eleitos será online Para evitar aumento dos casos de Covid com possíveis aglomerações, em Paranaíba, diplomação dos eleitos será virtual

12 DEZ 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

A diplomação dos 13 vereadores eleitos, prefeito e vice, em Paranaíba, será no próximo dia 17, de forma virtual, às 17h. A cerimônia será presidida pelo juiz Edmilson Barbosa Ávila. Já a posse dos eleitos será no dia 1º de janeiro às 17h na Câmara Municipal.

Não foi informado se a cerimônia de posse será aberta ao público, mas o rito de posse e eleição da mesa foram publicados em Diário Oficial. A decisão da diplomação online foi tomada devido ao avanço do novo Coronavírus na cidade, tendo inclusive o vereador eleito Antonio Marcos Ferreira da Silva (Republicanos) internado desde 28 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Paranaíba, em tratamento da Covid-19.

Conforme boletim médico, os pulmões ainda não estão respondendo ao tratamento de forma satisfatória. Antonio Marcos teria sentido o primeiro sintoma em 22 de novembro. Ainda entre os eleitos que testaram positivo, Robson Rezende (PSDB) esteve em isolamento social após ter testado positivo para Covid-19, apresentando sintomas leves durante a quarentena que cumpriu em casa. O primeiro sintoma, conforme Robson, se manifestou também em 22 de novembro.

Posse

Já a sessão de posse será presidida interinamente pelo vereador com mais idade dentre os eleitos presentes, sendo o atual presidente da Casa de Leis, vereador reeleito Nelo José da Silva, com 62 anos. A regra foi alterada e o vereador mais votado, Robson Rezende, não conduzirá a sessão.

As mudanças no Regimento não agradaram, principalmente, parte dos novos vereadores, sendo o ato, considerado, inclusive como mera vaidade.

Ainda na sessão de posse, serão indicados dois vereadores de diferentes partidos e imediatamente declarará instalada a legislatura e assim os legisladores serão empossados.

Prefeito e vice terão o mesmo rito da sessão de posse dos vereadores. A solenidade encerra-se com o pronunciamento do prefeito empossado.

Maycol Henrique Queiroz de Andrade, prefeito eleito, informou que a posse do secretariado será logo após ser empossado, no Paço Municipal e ainda estuda com a equipe como será a solenidade.