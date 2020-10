SEM AULAS Diretor de escola fala sobre decisão de comitê Pedido feito pela Escola Educandário Santa Clara Prevê Objetivo para volta às aulas foi indeferido

14 OUT 2020 - 11h:10 Por Talita Matsushita

Na última semana a decisão do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Paranaíba proibiu a volta às aulas presenciais nas unidades escolares.

Comunicado enviado aos pais pela escola informa que foi desenvolvido Plano de Biossegurança de acordo com diretrizes do Prosseguir e decretos municipais. Junto com o Plano a escola organizou o espaço físico interno e externo, seguindo todas as orientações de prevenção à contaminação da covid-19.

Pedido feito pela Escola Educandário Santa Clara Prevê Objetivo foi indeferido sem previsão de retorno para o ano de 2020. Com a resposta negativa incisiva, as aulas nas instituições públicas e privadas estão suspensas até o dia 11 de dezembro.

Júlio Carlos da Silva, gestor da unidade escolar fala sobre decisão do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus de não autorizar retorno das aulas na escola.