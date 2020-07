DESENTENDIMENTO Discussão termina com dois rapazes esfaqueados A autora, uma mulher de 30 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada a 1ª DELPOL de Paranaíba

27 JUL 2020 - 15h:50 Por Alex Santos

Uma mulher, de 30 anos, feriu dois rapazes a golpes de faca, após uma discussão na noite do último sábado (25), em Paranaíba. Segundo testemunhas, a mulher foi agredida com um soco no rosto, pegou uma faca e acabou perfurando os rapazes. O Corpo de Bombeiros encaminhou os feridos ao Pronto Socorro. A mulher recebeu voz de prisão.

Segundo a ocorrência, a briga aconteceu por volta das 19h na rua Evangelista dos Reis, no bairro Santo Antônio. A Polícia Militar foi acionada no local e encontrou os rapazes ensanguentados e caídos no chão.

Testemunhas relataram à polícia que os homens, de 24 e 28 anos, estavam consumindo bebida alcoólica juntamente com a mulher, quando começaram a discutir, quando ela foi ferida com um soco no rosto por um dos rapazes.

A mulher foi até a sua residência e retornou até o local com uma faca. Os rapazes tentaram agredir a mulher com um pedaço de madeira, porém, ela acabou perfurando os dois com golpes de faca.

Os rapazes foram encaminhados para a Santa Casa do município. Já a autora apresentava escoriações pelo corpo. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a 1ªDELPOL de Paranaíba.

(Com Assessoria)