SAúDE Doenças do Verão aumentam em 30% atendimento no pronto-socorro As famosas virosas aumentam nesse período assim como os casos de dengue, na cidade

11 JAN 2020 - 08h:48 Por Talita Matsushita

As doenças do Verão aumentaram em 30% os atendimentos no Pronto-Socorro da Santa Casa de Paranaíba. De acordo com a unidade médica, somente nesta semana, mais de seis pessoas foram internadas com sintomas de dengue, por exemplo. Além disso, a procura por atendimento médico por pacientes com náusea e diarreia, também cresceu.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Paranaíba registrou 813 casos de dengue entre os meses de janeiro e dezembro de 2019. Desse total, 110 moradores foram diagnosticados com a doença. Em 2020 ainda não foi divulgado o novo boletim epidemiológico da Saúde.

A pequena Ana Beatriz Ferreira, 8 anos, contou que foi vítima de dengue e os principais sintomas que lhe causaram sofrimento foram dores de cabeça e coceira pelo corpo, que resultaram em manchas vermelhas. “Quero saber onde o mosquito me picou, na minha casa não foi”, alegou a criança.

Cenário

Um homem de 29 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica, na última quinta-feira (9). Ele poderá ser a primeira vítima da doença, em Mato Grosso do Sul. O homem morava na cidade de Corumbá e, de acordo com o setor da Saúde, apresentava sintomas de dengue.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem procurou atendimento no dia 7 de janeiro e foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), no dia seguinte.

Viroses

O setor da Saúde de Paranaíba também aponta as famosas “viroses” como uma das doenças típicas do período. Conforme o pronto-socorro, na maioria dos casos, a transmissão é feita principalmente por mãos contaminadas pelo vírus. Fezes e vômitos dos pacientes contaminados possuem elevadas cargas de vírus.

Os médicos orientam à população a manter hidratação diária. A virose dura, em média, 4 dias. Se o sintoma ultrapassar esse período é preciso procurar um médico.