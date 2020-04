COVID-19 Dois idosos com suspeita de coronavírus testam negativo Paranaíba agora tem sete casos descartados da Covid-19

9 ABR 2020 - 16h:19 Por Alex Santos

Dois idosos, de 60 e 69 anos, suspeitos de contaminação por coronavírus em Paranaíba, testaram negativo para a doença Covid-19. A informação foi confirmada ao JPNEWS pela Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carla Patrícia Eugênio.

O idoso de 60 anos, deu entrada na Santa Casa na noite do dia 4 de abril com tosse, febre e dificuldade respiratória. Ele não viajou para nenhuma área de risco, porém, foi isolado por manter contato com muitas pessoas.

Já o outro idoso de 69 anos, deu entrada na Santa Casa de Paranaíba com problemas intestinais. Devido a piora no quadro clínico, ele precisou ser transferido para um hospital em Três Lagoas (MS), e, após uma tomografia foi detectado um comprometimento do pulmão.

A equipe médica da unidade hospitalar optou pela coleta de material para o exame de coronavírus. O exame realizado pelo Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul) também testou negativo para Covid-19.

RESULTADOS NEGATIVOS

O município agora tem sete casos descartados da doença, sendo um homem de 29 anos, que testou negativo. Ele havia mantido contato com um tio de São Paulo, assintomático, mas, o tio não possuia diagnóstico positivo para a Covid-19.

Também um casal, de 68 e 73 anos, testaram negativo para a doença Covid-19. Eles mantiveram contato com o filho que reside em São Paulo.

Uma criança de sete anos, que veio de Três Lagoas para visitar os avós em Paranaíba também teve resultado negativo para a Covid-19. Além de um italiano que veio de Aparecida do Taboado para o município com suspeita de contaminação por covid-19 também testou negativo.