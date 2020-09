RECEPTAÇÃO Dupla é presa por receptação de tratores roubados em SP Um paranaibense e um morador de Pitangueira (SP) estão envolvidos no crime

31 AGO 2020 - 19h:55 Por Alex Santos

Um homem, de 34 anos, morador de Paranaíba, e outro homem, de 37 anos, residente em Pitangueira (SP), foram presos na tarde desta segunda-feira (31) por volta das 16h, suspeitos de receptação de dois tratores roubados no dia 30 de agosto de uma propriedade rural na cidade de Bebedouro (SP). Os dois suspeitos fugiram para um canavial às margens da MS-497. Outros dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Carneirinho (MG).

Segundo a ocorrência, a PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual), realizava fiscalização de trânsito na rodovia MS-497, sentido Paranaíba à ponte sobre o rio Paranaíba quando os dois homens foram vistos parados próximos a dois tratores. Eles fugiram por um canavial próximo a rodovia.

A Polícia Militar de Paranaíba havia sido informada pela PM de Carneirinho (MG), que na segunda-feira (31) uma pessoa fazia um trajeto na região do Distrito de São Sebastião do Pontal (MG), próximo a uma borracharia, e estava com a carroceria do caminhão coberta com lona. Quatro pessoas foram vistas tirando a lona do veículo. Na carroceria havia dois tratores e os rapazes faziam a remoção de adesivos de identificação do maquinário.

Foi montado um cerco para pegar os envolvidos. Após intensas buscas e varreduras pelo canavial, com um auxílio de um drone, foi localizado o paranaibense, de 34 anos, deitado no canavial. O segundo envolvido, morador de Pitangueiras (SP) tentou fugir em meio a plantação, mas também foi preso. A Polícia Civil foi acionada no local.

Já no Estado de Minas Gerais, a PMMG abordou um veículo com placas de Pitangueiras (SP) e outro veículo, com placas da cidade de Sorriso (MT), além de um caminhão de Guarei (SP). Durante a ação mais dois homens foram encaminhados para delegacia de Carneirinho (MG).

Na delegacia de Paranaíba o homem, de 37 anos, disse ser o proprietário do caminhão e foi contratado por outro indivíduo para realizar o frete dos tratores no valor de R$ 4 mil, para levar os dois tratores de Monte Azul Paulista (SP) para uma borracharia localizada no Distrito de São Sebastião do Pontal (MG). Local combinado para desembarcar os tratores.

Após o desembarque do maquinário o contratante ofereceu R$ 200 para conduzir um dos tratores até a ponte que dá acesso ao Estado de Mato Grosso do Sul, porém, foram abordados pela PMRE de Paranaíba. O contratante na presença do seu advogado, preferiu ficar em silêncio e falar apenas em juízo.

Os tratores foram furtados no dia 30 de agosto de uma propriedade rural, localizada na cidade de Bebedouro (SP). O caseiro e sua família foram rendidos e o maquinários, levado, conforme a Polícia Civil de São Paulo.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, como receptação e associação criminosa.