PREVISÃO DO TEMPO Domingo tem tempo firme e calor volta a predominar em MS O dia começou com mínima de 15°C, a máxima será de 30°C

17 MAI 2020 - 08h:50 Por Da redação

O tempo fica firme e as temperaturas começam a se elevar em Paranaíba neste domingo (17). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro a parcialmente nublado. O dia começou com mínima de 15°C, mas os termômetros poderão registrar máxima de 30°C com tendência a ligeira elevação.