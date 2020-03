ATRASO Donos de ônibus reclamam de atraso no pagamento de transporte de alunos Prefeitura diz que queda em repasses de ICMS causa o atraso; motoristas dizem que dinheiro foi usado em pagamento de precatórios

30 MAR 2020 - 09h:11 Por Talita Matsushita

Os prestadores de serviço da Prefeitura de Paranaíba que fazem o transporte de alunos da zona rural para escolas municipais estão desde o início das aulas sem receber. Normalmente o pagamento é feito dez dias após o fechamento do mês, porém o mês de fevereiro ainda não foi pago.

No mês de fevereiro foram 12 dias de serviços prestados. Eles recebem por quilômetro rodado. A informação que os donos dos veículos receberam da prefeitura é de que o dinheiro que iria para o pagamento deles foi remanejado para pagamento de precatórios. A previsão, agora, é de pagamento apenas em abril.

Um dos proprietários de veículos disse que a situação atual é compreensível com o cenário atual e a suspensão das aulas. Mas, reclamou da falta de pagamento.

“Já não sabemos mais o que fazer. A prefeitura diz que não tem previsão do pagamento e que o repasse do governo foi transferido para Saúde. Quero saber como fica nossa situação. Quero uma posição para que possamos passar aos nossos credores”, afirmou.

Outro motorista que também pediu para não ser identificado na reportagem, por medo de perder o emprego, disse que a prefeitura não justificou a falta de pagamento.

Um outro prestador de serviço questionou a falta de previsão para o pagamento, visto que para firmar o contrato existe muita burocracia. “Tivemos que fazer adequação no veículo porque eles [a prefeitura] exigem tantos papéis e declarações. Gastamos com isso, contando que iríamos receber”, disse.

A prefeitura informou que devido a queda nos repasses como FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e do ICMS o pagamento do transporte escolar estrá atrasado e que a prioridade, no momento, é a área da saúde. A Tesouraria estuda formas para que o pagamento seja feito, uma das alternativas é de que haja escalonamento, porém ainda não há previsão para o pagamento.

As aulas na rede municipal de Paranaíba tiveram início em 10 de fevereiro.