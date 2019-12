TIRA A MÃO DA MINHA MOTO Dor e cansaço foram vilões e mais um deixa prova na Praça Os concorrentes, de acordo com o pintor, estão empenhados

18 DEZ 2019 - 13h:52 Por Talita Matsushita

A dor e cansaço foram os vilões de Douglas Lima, representante da G8 Lages e Leite. Ele resistiu a 16 horas e 59 minutos na competição, apesar de ter feito duas paradas de cinco munutos. Ele conseguiu arrecadar 253 litros de leite, que serão doados ao Lar de Idosos Santo Agostinho.

Segundo Douglas uma dor no estômago foi a maior vilã. “Não consegui suportar, por isso decidi levantar as mãos e sair. Não estava aguentando”, disse.

Os concorrentes, de acordo com o pintor, estão empenhados e acredita que a prova dure muito tempo. “Desejo boa prova para todos. Valeu a oportunidade”, disse.

Com relação a parte social, Douglas disse que os amigos o ajudaram muito com a arrecadação do leite.