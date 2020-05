TRÁFICO Dupla é presa por tráfico de drogas em residência Um dos envolvidos havia escondido dez gramas de crack na boca

12 MAI 2020 - 20h:32 Por Alex Santos

Dois homens, de 23 e 30 anos, foram presos por tráfico drogas na segunda-feira (11) em uma residência, localizada na rua Ivo Fabres de Queiroz, bairro De Lourdes, em Paranaíba. A residência era alvo de denúncias de comercialização de drogas. Um jovem também foi levado para a delegacia.

Segundo informações da ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que uma pessoa conhecida no meio policial, estaria comercializando drogas em uma residência no dairro De Lourdes, quando avistaram um jovem, de 21 anos, que acabou jogando cerca de 12 gramas de maconha no chão ao perceber a aproximação da polícia. Ele disse que a droga era para consumo.

Os policias entraram na residência e localizaram os dois homens, de 23 e 30 anos. A polícia localizou na boca de um dos envolvidos dez gramas de crack, além de uma sacola com 23 gramas de maconha e um celular. Já o jovem foi levado para a delegacia e responderá apenas por porte de drogas para consumo pessoal.