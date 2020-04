POLÍCIA Dupla rouba autoescola e leva dinheiro, joia e celulares Após o roubo a dupla fugiu tomando rumo ao Supermercado A3

22 ABR 2020 - 16h:01 Por Talita Matsushita

Dois assaltantes armados com revólver e em uma moto vermelha assaltaram uma autoescola, localizada na rua Comendador Garcia, Centro, na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 9h, eles levaram joias de uma funcionária, dinheiro e dois smartphones.

Segundo boletim de ocorrência, uma funcionária do local, uma mulher de 41 anos, contou que dois indivíduos em uma moto vermelha apresentando estar sem a placa, pararam no local, ambos utilizavam capacetes, e um deles entrou no estabelecimento com uma arma em punho dizendo que era um assalto, eles levaram as joias e celular dela.

No local um cliente que estava em mãos a quantia de R$ 1 mil em espécie, também teve o dinheiro levado pelos bandidos, além de outro aparelho celular.

Após o roubo a dupla fugiu tomando rumo ao Supermercado A3. Posteriormente a funcionária da autoescola recebeu uma informação de que seu celular estaria com uma pessoa que havia o encontrado e que estaria na avenida Três Lagoas.

A pessoa que devolveu o celular disse que sua mãe havia encontrado aparelho no cruzamento das ruas Joaquim Murtinho com a rua Lázaro Celso de Melo.

Foram realizadas diligências a fim de encontrar os possíveis autores, porém sem êxito.

Conforme a descrição, um dos bandidos é magro, moreno e usava camisa xadrez