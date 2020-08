POLÍTICA Economia e emprego são prioridades para Sindoley Morais Pré-candidato a prefeito pelo PSL foi o entrevistado desta terça-feira (11) no Jornal do Povo

12 AGO 2020 - 15h:12 Por Alex Santos

A Rádio Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação, traz uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaíba. Sindoley Luiz de Souza Morais, 37 anos, pré-candidato pelo PSL foi o entrevistado desta terça-feira (11) no Jornal do Povo.

Sindoley Luiz de Souza Morais, é suplente de Deputado Federal, ex-secretário parlamentar do Deputado Federal Loester Trutis.

Em 2016, desistiu da magistratura e decidiu enveredar pelos caminhos da política, se filiou na época ao PSDB. Se posicionou politicamente para o pleito de 2016, para uma cadeira na Câmara de Vereadores de Dourados.

Para o candidato a área econômica e emprego são prioridades.

Ouça abaixo a entrevista na íntegra: