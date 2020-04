HEMOSUL Efeito Corona: doações de sangue caem 30%

4 ABR 2020 - 09h:30 Por Talita Matsushita

A queda no volume de doações de sangue em Paranaíba chegou a 30% no mês passado, segundo dados do Hemosul. Diante da necessidade de manter os estoques e a rede abastecidos de sangue, o Ministério da Saúde orienta à população que as doações devem continuar acontecendo neste momento em que o país registra casos e óbitos por coronavírus.

Pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves, continuam ocorrendo, ou seja, o consumo de sangue é diário e contínuo.

Fabiele Cristine de Queiroz Borges, coordenadora do hemosul de Paranaíba, chama a atenção da população para importância de continuar a doação de sangue nesse período. “A média é de 130 por mês e em março não chegamos a 80. Com certeza é por conta do isolamento social, mas estamos aberto, recebendo as doações. Temos um plano para caso comece a aglomerar, o agendamento é uma das opções”, disse a enfermeira.

Ela destaca que além de Paranaíba, o Hemosul atende Inocência e Aparecida do Taboado, onde os hospitais também não pararam de atender. “Todos mês temos um número bom de novos doadores. Na semana passada, tivemos dias de não ter nenhum doador. Se até a próxima semana não melhorar, vamos começar a ligar para os doadores que já tem cadastro”, salientou.

O Hemosul atende de segunda à sexta das 7h às 11h, localizado na Rua Selma Martins de Oliveira, 335. O telefone para contato é 3503-1026.