FATALIDADE Égua cai no córrego Fazendinha e morre afogada Animal foi retirado com auxílio de uma pá carregadeira; proprietário não foi localizado

29 ABR 2020 - 15h:08 Por Alex Santos

Uma égua morreu afogada no final da tarde de terça-feira (29), após cair no córrego fazendinha, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, em Paranaíba. Segundo testemunhas, pouco antes cair, o animal se debatia às margens do canal. Moradores da região haviam ligado para órgãos de segurança pública e prefeitura para realizar o resgate do animal, porém, nada pôde ser feito. O animal foi retirado do local por uma equipe da prefeitura. O proprietário não foi localizado.

Antônio Batista Soares tem uma fábrica de tijolos, e reside há 38 anos na região. O empresário foi um dos moradores próximo ao local que tentaram resgatar o animal, antes da sua queda no córrego. Conforme relato do empresário, ele havia acionado o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PMA e prefeitura, porém, nenhum órgão oficial compareceu no local.

“Primeiramente entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, para saber qual a solução e qual ação que tomariam com este animal, fui informado para ligar na prefeitura municipal. Já a prefeitura mandou ligar para a Polícia Militar, que mandou ligar para a Polícia Militar Ambiental. Um jogando para o outro até que o animal caiu no córrego”, contou.

Ainda conforme o empresário, foram cerca de duas horas de tentativa na busca de ajuda, além do esforço para retirar o animal do córrego, porém, não tiveram êxito. “Nós tentamos tirar o animal, mas acabou morrendo. Uma coisa lamentável, é triste! nunca tinha visto uma cena assim”, finalizou.

O animal foi retirado já sem vida horas depois, por uma equipe da prefeitura com o auxilio de uma pá carregadeira.

O Corpo de Bombeiros informou ao JPNEWS que recebeu a ligação para ajudar depois que a égua tinha morrido. Como eles não podiam ajudar, pediram para a prefeitura ir até o local com uma pá carregadeira.