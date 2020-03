OPORTUNIDADE Eldorado Brasil fará rodada de entrevistas em Paranaíba Entrevistas acontecem nesta quarta-feira e as vagas são para ambos os sexos

16 MAR 2020 - 15h:36 Por Alex Santos

A Eldorado Brasil maior empresa de celulose do mundo estará em Paranaíba nesta quarta-feira (18) realizando entrevistas com candidatos para preenchimento de vagas em sua unidade, sediada em Três Lagoas (MS),

As vagas ofertadas pela empresa são para ajudante florestal, operador de máquina e para motoristas com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D. As vagas são para ambos os sexos.

Entre os requisitos exigidos pela empresa, o trabalhador deve ter disponibilidade para trabalhar no campo durante a semana.

Os interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador, juntamente com documentos pessoais e carteira de trabalho. A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 7h às 13h, o telefone para contato é o (67) 3503-1005.