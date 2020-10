PARANAÍBA Empresa anuncia projeto de plantio e processamento de laranja A implantação dos pomares se dará em duas etapas

8 OUT 2020 - 07h:21 Por Da redação

Paranaíba vai receber investimento do Grupo Alternative Brasil – que tem três fábricas de processamento de laranja em São Paulo e começa o plantio da fruta com sistema de irrigação no município com previsão de instalar uma planta em breve. O projeto foi apresentado ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, na manhã de quarta-feira (7), pelos empresários Waldemar e Fernando Pereira dos Santos.

O primeiro passo para implantação do projeto já está sendo dado com o plantio de 361.500 pés de laranja, irrigados pelo sistema de gotejamento. “A construção de uma unidade para processamento de frutas cítricas na região é algo que está nos planos da Alternative Brasil, e um estudo de viabilidade será realizado no futuro. O ideal é que outros produtores da região se interessem pela cultura e com isso a construção da unidade de processamento se viabilizará mais facilmente em virtude da oferta de matéria-prima”, disse Waldemar.

Verruck considerou a notícia “extremamente positiva” para Mato Grosso do Sul, que busca diversificar sua base econômica, tanto na agricultura quanto na indústria. A região do Bolsão se mostra ideal para o desenvolvimento de um polo citrícola dado a disponibilidade hídrica, solo em condições ideais e proximidade com grandes mercados consumidores, completou.

A implantação dos pomares se dará em duas etapas, sendo que para viabilidade do projeto é fundamental a obtenção da outorga para captação de águas do Rio Aporé, cujo processo já está em andamento. Na primeira etapa serão plantadas, entre agosto-outubro de 2021, aproximadamente 200 mil laranjeiras em área totalmente irrigada por gotejamento. A segunda etapa deverá ocorrer entre agosto e outubro de 2022 e contempla o plantio de 161.500 plantas, também irrigados por gotejamento. A primeira colheita de laranjas desse pomar deve ocorrer em 2024. (Com informações Semagro)