DEMISSÕES Empresa de reciclagem de alumínio demite funcionários Demissão em massa seria por conta da crise causada pela pandemia de coronavírus

9 ABR 2020 - 12h:48 Por Alex Santos

A Latasa Reciclagem de Paranaíba teria anunciado nesta quinta-feira (9) o corte de cerca de 90% do corpo de funcionários da empresa. Um dos motivos da demissão em massa seria por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus, decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A empresa emprega ao todo 120 funcionários.

Segundo um funcionário da empresa, que preferiu anonimato, trabalhadores que desempenham suas funções no turno da manhã receberam a notícia da demissão. Ainda pela manhã ocorreu uma reunião na unidade e posteriormente será realizada outra reunião nesta tarde.

A redação do JPNEWS entrou em contato a direção da empresa no município. De acordo com coordenadora administrativa da unidade, a empresa no momento não pode repassar essas informações. Às 15h desta quinta-feira (9) deverá ser realizada uma reunião com os diretores da empresa, sendo posteriormente anunciadas.

(Em breve mais informações)

INVESTIMENTO

A Latasa Reciclagem iniciou os testes operacionais no município em julho de 2017 e inaugurada no dia 19 de setembro. A intenção da empresa inicialmente era produzir no seus 10 mil m² de área, duas mil toneladas mensais de alumínio e expectativa de cinco a seis mil toneladas mensais. Em 2019 a empresa colocou em atividade mais um forno na planta de Paranaíba, com investimento de 7 milhões de reais.

A empresa do Grupo Recicla BR possui 3 plantas no Estado de São Paulo, além de 24 centros de coleta em 14 Estados e processa mais de 200 mil toneladas de alumínio por ano. A Latasa atende diversos segmentos, como indústrias automotivas, siderúrgicas, metalúrgicas, de embalagens, de bens de consumo e da construção civil.

DEMISSÕES NO MUNICÍPIO

A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus fez nesta semana com que mais de 300 paranaibenses perdessem seus empregos em duas grandes indústrias de Paranaíba. A primeira a começar a demitir foi o frigorífico Rio Grande S/A e em seguida a indústria calçadista Pampili.

No frigorífico foram dispensados 250 funcionários e na Pampili mais de 100 perderam os postos de emprego.

Segundo uma das funcionárias demitidas da Pampili, que pediu para não ser identificada, a demissão ocorreu em grupos de 10 a 15 pessoas. A empresa alegou aos funcionários que devido ao momento que o mundo passa não tem recebido pedido dos compradores.

Já no frigorífico nesta semana, conforme relato de funcionários, foi convocada uma reunião em grupos de dez pessoas para serem demitidos.