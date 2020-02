ENTREVISTA Empresário acredita que alinhamento é caminho para melhorias Na primeira reportagem do ciclo, conversamos com o empresário Samuel da Selena

6 FEV 2020 - 15h:57 Por Talita Matsushita

O Grupo RCN de Comunicação está apresentando uma série de reportagens com empresários e personalidades de Paranaíba com o objetivo traçar um panorama econômico e cultural da região Costa-Leste de Mato Grosso do Sul e apresentar as perspectivas politica econômica para 2020, mostrando opiniões e pontos de vista diferentes de especialistas nos mais variados setores que movimentam a economia local em entrevistas.

Na primeira reportagem do ciclo, conversamos com o empresário Samuel Garcia Alonso Filho, o Samuel da Selena, dono da concessionária. O empresário fala sobre a melhora do cenário econômico e a eleições municipais.

“A expectativa é que em 2020 tenhamos uma subida de 9% a 10% de melhora no mercado”, segundo Samuel. A eleição, de um modo geral, conforme ele, historicamente, existe sempre a diminuição pequena no final de ano, por conta dos funcionários contratados.

“O contratado principalmente se houver troca de governo, não sabe se está empregada no ano seguinte. O ano de mudança política é um ano que muita gente acaba gastando tempo ficando nisso e essa instabilidade no ano seguinte pode fazer com que quem esteja com os pés no chão deixe de fazer negócios”, pontua.

Questionado sobre o que esperar do gestar que vai administrar Paranaíba a partir de 2021, Samuel destaca que o empresário de um modo geral espera é uma melhor afinamento da Administração Municipal com os Governos Estadual e Federal.

“Temos passado por um período onde ficamos ilhados. Paranaíba é uma cidade que não tem grande renda, porque não é um polo industrial, perdeu algumas oportunidade no passado, e vivemos em função de pecuária e alguma sobra em função da agricultura”, frisou.

Neste cenário, ele destaca que o município precisa de emenda, ou seja, dinheiro que vem de fora. “Temos problemas de infraestrutura dentro da nossa cidade, educação, saúde, que em alguma situações está um caos. Somos polo para receber o doente, mas o recurso não vem. Precisaríamos ter mais apoio dos deputados estaduais e federais e isso vem através dos próprios prefeitos e vereadores”, disse.

Ainda sobre política, emergencialmente Paranaíba precisa do apoio de mais pessoas de fora, como por exemplo João Henrique Catan, deputado estadual, que é de família paranaibense e tem sinalizado algumas emendas, mas o processo é demorado. “O benefício disso é só depois que o dinheiro cai e isso é aplicado na vida do povo, a pessoa consegue de maneira palpável enxergar isso”, observou.

Com relação a empregos, Samuel disse que falta emprego, mas também mão-de-obra qualificada, pois é difícil para o empregador, depois da crise -quando muitos foram demitidos- cobrar capacitação de uma pessoa que está lutando para sobreviver. “A gente acaba ficando num entrave. A pessoa não consegue se capacitar pois tá sem emprego, para se capacitar e vislumbrar uma vaga, se a vaga é preexistente ela até se ajusta, recorre a família, mas quando ela coloca na balança a incerteza, ela acaba desistindo”, exemplificou.

Dentro do atual cenário, Samuel disse que a mensagem para aqueles que pretendem disputar um cargo na administração pública, a expectativa é de melhora, pois quando melhora para a cidade, consequentemente o comércio sente os reflexos.

“Precisamos de mudança política, alinhamento político. Um vereador quando fala que sozinho não faz nada é verdade, quando você vai alinhado com o prefeito tem muito mais força. Precisamos disso para que a cidade ganhe” finalizou.