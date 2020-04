GOLPE Emprésarios alertam para golpe com pagamento de aluguel A pessoa que se passou pelo proprietário passou número de conta para depósito

28 ABR 2020 - 09h:38 Por Talita Matsushita

Um novo tipo de golpe tem assustado empresários da área central da cidade, principalmente aqueles que possuem prédio alugado. Na última semana uma empresária relatou ter recebido mensagens cobrando o valor referente ao mês. A pessoa que se passou pelo proprietário passou número de conta para depósito, além de outros dados pessoais.

Como quem recebe o aluguel é a filha do dono, a empresária enviou o pagamento em mãos, com isso o golpe foi descoberto. “Disseram que eu havia mudado número, mas o que assusta são os detalhes, a pessoa sabia que não era o meu pai, que é o dono do prédio, quem recebe o aluguel. O golpista usou o meu nome, parecia saber de toda rotina dos pagamentos”, disse a empresária que recebeu o aluguel.

Há relatos ainda de outros empresários que também receberam mensagens semelhantes, porém, como têm prédio próprio logo imaginaram que se tratava de golpe.

O caso não foi registrado na Delegacia, pois de acordo com a Polícia Civil não houve a concretização da ação dos bandidos.