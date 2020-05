REGULAMENTAÇÃO Empresários ligados a eventos se reúnem com Prefeitura Setor busca regulamentação para poder voltar as atividades

25 MAI 2020 - 16h:09 Por Alex Santos

Desde que o decreto municipal entrou em vigor no dia 17 de março, o setor permanece paralisado no município. Festas, confraternizações, entre outros eventos tiveram que ser cancelados ou remarcados. O setor foi dos que mais sofreram impacto no país durante a pandemia de Covid-19.

Diversas empresas do ramo em Paranaíba viram seu faturamento cair, e tentam buscar alternativas para sobreviver à crise causada pelo novo coronavírus.

O empresário Higor Alves Pereira tem uma empresa de fornecimento de estruturas para eventos que atende Paranaíba e região. Ele é um dos 15 empresários que se reuniram na manhã desta segunda-feira (25) na prefeitura onde buscam uma regulamentação para retorno das atividades do setor no município. “Levamos nossa solicitação. Foi uma reunião produtiva”, disse.

Confira a entrevista abaixo: