BRASIL MAIS Empresas de Paranaíba poderão ter acompanhamento técnico São 20 vagas disponibilizadas para Paranaíba

28 OUT 2020 - 07h:00 Por Talita Matsushita

O Brasil mais, é uma iniciativa da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em parceria com Sebrae, Senai e ABDI que visa aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto por meio de um acompanhamento contínuo e consultorias especializadas.

Donos de micro e pequena empresa, seja padaria, confeitaria, minimercado, pet shop, loja de roupa, clínica de fisioterapia ou outro segmento, e quer aumentar a produtividade e competitividade da sua empresa, é convidado para participar do Brasil Mais.

As empresas participantes receberão o acompanhamento técnico de Agentes Locais de Inovação - ALI para auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas e gerenciais.

São 20 vagas disponibilizadas para Paranaíba.

Fabio Dias Taloni, consultor do Sebrae. Ouça: