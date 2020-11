MANUTENÇÃO Energisa avisa desligamento da rede em dois bairros Para mais informações, acesse: energisa.com.br

3 NOV 2020 - 16h:22 Por Talita Matsushita

A empresa fornecedora de energia em Mato Grosso do Sul, Energisa, fará o desligamento da rede para manutenção nos dias 6 (sexta-feira) e 9 (segunda-feira) de novembro.

O desligamento será na Avenida Durval Rodrigues Lopes com rua Coronel João Pereira Dias e imediações no dia 6 de novembro das 9h às 15h.

No dia 9 de novembro no bairro Vila Salomé, rua Laurentino Amaral com rua Noginel Moura Pegado e imediações, das 8h às 14h.

A Energisa reforça que a manutenção programada é realizada para que o funcionamento da rede elétrica aconteça com qualidade e segurança.

