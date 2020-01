ASSALTO Entregador de pizza é rendido e assaltantes levam dinheiro Motoboy foi rendido por dois homens, um deles estava armado com uma faca

27 JAN 2020 - 15h:42 Por Alex Santos

Um motoboy de 45 anos foi assaltado na noite de sábado (25) ao realizar entrega de pizza em uma residência, localizada na rua Araxá 3, no Bairro de Lourdes, em Paranaíba. A vítima foi abordada por dois homens, um deles estava armado com um faca. Foram levados pela dupla, além do celular da vítima R$ 642 em dinheiro.

De acordo com a ocorrência, por volta das 23h45 o motoboy foi realizar uma entrega de pizza na residência localizada na rua Araxá 3. No local, um homem saiu de uma residência abandonada e disse para o motoboy que a entrega seria na residência, quando surgiu outro rapaz armado com uma faca e com o rosto coberto com um pano e anunciou o assalto.

Enquanto apontava a faca para o entregador, o comparsa pegou a carteira do rapaz e retirou uma quantia de R$ 100 da vítima, além de R$ 542 em dinheiro da pizzaria e o celular do entregador.

Ainda durante o assalto, enquanto o entregador pegava os documentos pessoais que ficaram espalhados na rua, um dos assaltantes se aproximou novamente e ameaçou esfaqueá-lo, momento que conseguiu fugir com a motocicleta. Um dos autores ainda conseguiu roubar um refrigerante que estava na mochila térmica do motoboy e as chaves da residência da vítima.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município. Nenhum suspeito foi identificado.