APROVAÇÃO POPULAR Escola Cívico-Militar tem aprovação de 74% em Paranaíba Sondagem de opinião ficou aberta para votação durante 7 dias e recebeu 549 votos

12 MAR 2020 - 17h:30 Por Leonardo Guimarães

Uma sondagem de opinião feita pela Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz apontou 74% de aprovação a uma possível implantação de escolas no modelo Cívico-Militar em Paranaíba (MS). 26% reprovam.

Na enquete, com duração de sete dias e que esteve aberta para votação na rede social da emissora entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março de 2020, foi feita a seguinte pergunta: "54 escolas começam a funcionar no padrão Cívico-Militar em todo o país a partir de 2020. A iniciativa é do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. Você gostaria de estudar ou ter alguém de sua família matriculado em uma escola Cívico-Militar? Sim ou não? Vote, e, se puder, deixe sua justificativa. Queremos ouvir você." Participaram do inquérito estatístico 549 pessoas. Destas, 409 votaram SIM e 140 votaram NÃO.

Chamou a atenção o fato de que no campo aberto para justificativas de apoiadores e não apoiadores, somente os que aprovam o sistema educacional Cívico-Militar justificaram a resposta.