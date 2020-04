RECESSO Escolas da rede municipal de Paranaíba vão decretar férias Atualmente os alunos da rede municipal tem recebido atividades em casa

29 ABR 2020 - 14h:40 Por Talita Matsushita

A rede municipal de ensino decretará férias a partir da próxima segunda-feira em Paranaíba. O recesso escolar valerá de 4 a 18 de maio, assim como acontecerá nas escolas estaduais.

Segundo a Secretaria de Educação, as férias não indicam que as aulas presenciais voltarão no dia 18, isso dependerá de como estará a situação de Paranaíba durante a pandemia, como por exemplo o surgimento de novos casos.

Atualmente os alunos da rede municipal tem recebido atividades para desenvolverem em casa. As aulas presenciais em Paranaíba foram suspensas em dia 23 de março. A decisão foi devido a necessidade de ampliação das medidas de prevenção do contágio da doença Covid-19, assim como recomendado pelo governo estadual.