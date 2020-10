EDUCAÇÃO Escolas de Paranaíba encerrarão ano letivo com ensino remoto Foi desenvolvido Plano de Biossegurança de acordo com diretrizes do Prosseguir

9 OUT 2020 - 08h:15 Por Talita Matsushita

Decisão do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19 indeferiu pedido da escola Preve Objetivo, da rede particular, em retornar as aulas presenciais em 2020, com a resposta negativa incisiva, as aulas nas instituições públicas e privadas estão suspensas até o dia 11 de dezembro.

“O Plano foi indeferido estando as aulas presenciais suspensas até o término do ano letivo de 2020”, diz resposta assinada pela secretária de Saúde, Débora Queiroz de Oliveira, membro do Comitê.

Comunicado enviado aos pais pela escola informa que foi desenvolvido Plano de Biossegurança de acordo com diretrizes do Prosseguir e decretos municipais. Junto com o Plano a escola organizou o espaço físico interno e externo, seguindo todas as orientações de prevenção à contaminação da covid-19.

“Todas as salas de aula estão ventiladas e os aparelhos de ar condicionado esterilizados, há tapetes sanitizantes em todas as entradas da escola, há cartazes informativos de limpeza das mãos nos locais de acesso, termômetros infravermelho em todas as entradas e setores de maior circulação, as carteiras das salas de aula estão sinalizadas com o distanciamento necessário, no pátio e jardim há sinalização de distanciamento social conforme distância considerada segura, dispensers de álcool em gel (70%) em todas as salas da escola e os professores estão em formação contínua para a volta às aulas com a tranquilidade necessária”, diz comunicado.

A escola ainda informa que o retorno dos alunos seria opcional, sendo que as famílias que não se sentissem seguras, poderiam manter o ensino remoto emergencial. “Não podemos ignorar e os prejuízos na saúde psicológica e emocional causada pela pandemia, por isso foi feito tudo que estava ao alcance para retorno gradual das atividades acadêmicas”.

Estado

O Governo do Estado anunciou no início do mês que as aulas nas escolas públicas estaduais de Mato Grosso do Sul encerrarão o ano letivo de 2020 à distância. Desta forma, as aulas presenciais nas unidades só será retomada a partir de 2021.

A decisão foi tomada com base em levantamento do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia). Segundo a recomendação do programa, a melhor maneira de evitar a contaminação pelo vírus ainda é o distanciamento social.