AULAS SUSPENSAS Escolas e creches do município ficarão sem aulas por 15 dias Medida é para prevenção do contágio do coronavírus

18 MAR 2020 - 12h:58 Por Alex Santos

Dias de suspensão das aulas na rede municipal de ensino poderão ser prorrogados - Arquivo/JPNEWS Saiba Mais Evento pecuário é cancelado por conta do coronavírus Sobe para seis o número de casos confirmados de coronavírus em MS Decreto municipal restringe eventos e suspende aulas A partir do dia 23 de março a 06 de abril as aulas presenciais na rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil ficarão suspensas. A decisão é devido a necessidade de ampliação das medidas de prevenção do contágio da doença Covid-19, assim como recomendado pelo governo estadual. O decreto foi publicado na manhã desta quarta-feira (18) pela prefeitura de Paranaíba. A orientação também é para as instituições privadas de educação básica. Ainda conforme o decreto de Nº 603, os dias de suspensão das aulas na rede municipal de ensino poderão ser prorrogados pela Secretaria Municipal de Educação. Também fica estabelecido que o período de 18 a 20 de março será voltado para a adaptação da comunidade escolar. Conforme a prefeitura, a Secretaria de Educação do Município irá disponibilizar nas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil, a regulamentação e informações necessárias referentes a suspensão das aulas aos pais e responsáveis de alunos.

Deixe seu Comentário