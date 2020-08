EDUCAÇÃO Escolas municipais aderem a 'mini-férias' na próxima semana De 31 de agosto a 4 de setembro está suspensa a entrega das atividades

28 AGO 2020 - 14h:22 Por Talita Matsushita

Após a SED (Secretaria Estadual de Educação) implantar uma ‘mini-férias’ para que professores e alunos possam descansar neste mês, as escolas municipais de Paranaíba adotaram o mesmo procedimento.

Conforme publicação em Diário Oficial, são levados em consideração, o Regime de Colaboração entre as redes Estadual e Municipal de Educação, além de todo esforço demandado por toda comunidade escolar, professores, pais e demais profissionais da educação, nesse momento de pandemia, causando mudança no estilo de vida, e sobrecarga de trabalho a todos os envolvidos no processo de aprendizagem dos alunos.

No período de 31 de agosto a 4 de setembro está suspensa a entrega das atividades pedagógicas não presenciais, porém a unidade escolar deverá permanecer aberta no horário habitual, sendo que neste período a direção poderá organizar o revezamento do corpo administrativo.

“Ainda que não haverá alteração de Calendário Escolar o registro no diário deverá ser mantido, e as atividades pedagógicas encaminhadas oportunamente, conforme decisão do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação”, diz trecho da Resolução.

As aulas vão continuar à distância e retorno on-line acontece no dia 8 (terça-feira).