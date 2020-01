LIXO NO PARQUE Espelho d’Água é alvo de reclamações devido ao lixo no local Além do lixo descartado no parque o som alto também é alvo de reclamação

7 JAN 2020 - 18h:34 Por Alex Santos

Som alto também tem sido alvo de reclamações de moradores da região - Reprodução Saiba Mais Após denúncia jovem é preso por tráfico de drogas PRF recupera em Paranaíba carro furtado em São Paulo Dezembro de 2019 registra chuva acima da média em Paranaíba O estado de um espaço destinado ao lazer de paranaibenses tem revoltado frequentadores e moradores da região. O local é um dos poucos espaços públicos da cidade e recebe grande número de pessoas para lazer e práticas de atividades físicas. Mas, também é alvo de reclamações de moradores devido ao volume alto de equipamentos de som de carros e pelo consumo de bebidas alcoólica, principalmente nos finais de semana. Moradores da região que preferiram não se identificar, relataram que além do som, o lixo no local é uma cena cada vez comum após os “pancadões” do fim de semana. "O som é todo fim de semana e quando é outro dia, tá cheio de lixo na praça. Tem que fazer alguma coisa", disse um morador da região. No Espelho d’Água é possível encontrar garrafas de bebida alcoólica, copos descartáveis, sacos plásticos e preservativos, descartados de maneira irregular nas sarjetas e gramado do parque. Outro espaço alvo de reclamações são as casas construídas em árvores, construções que fazem parte do roteiro de atrações para crianças que vão ao parque também tem se tornado ideal para consumo de drogas e sexo. Frequentadores dizem estar “acostumados” com o que encontram durante visitas no local, e surpreenderam ao perceber que pessoas estavam usando as construções como banheiro.

Deixe seu Comentário