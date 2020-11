INVESTIGAÇÃO Esposa de Alex Sergio não tinha medida protetiva Alex Sergio foi morto pelo cunhado, que o atingiu com dois tiros

10 NOV 2020 - 11h:25 Por Talita Matsushita

A esposa de Alex Sergio, morto pelo cunhado aos 20 anos no último sábado, havia reatado relacionamento há cerca de um mês, com isso, a medida protetiva que ela tinha perdeu o efeito. Alex foi atingido por dois disparos de arma de fogo após agredir a esposa, irmã de Reginaldo Teodoro, 27 anos, autor do crime.

No sábado (7) Alex e a esposa haviam discutido e ele havia agredido a mulher, 24 anos; cansado de ver a irmã sendo vítima de violência doméstica, Reginaldo atirou no cunhado, que chegou a ser socorrido, porém não resistiu.

A mulher havia registrado boletim de ocorrência de violência doméstica e lesão corporal dolosa no início de setembro, 30 dias depois foi até a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) para tentar retratar. Neste dia ela foi informada que não seria possível por se tratar de lesão corporal e independente da vontade dela o caso seria enviado ao promotor de Justiça como ação penal pública incondicionada.

Após isso, a mulher contou na Delegacia que havia reatado há um mês, logo após o registro da ocorrência. Na data ainda ela teria reforçado que não queria mais as medidas protetivas.

Até o fechamento desta matéria, Reginaldo estava foragido.