COVID-19 Estudo revela aumento de casos na micro-região Paranaíba registrou nesta quarta-feira a sexta morte em decorrência da Covid

29 AGO 2020 - 10h:56 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou nesta quarta-feira (26) a sexta morte em decorrência da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 79 anos com sequelas de AVC e com prognóstico comprometedor, conforme a médica infectologista Lauren Zogbi.

“Ela ficou entubada, fez pneumonia por ventilação e não resistiu”, disse.

A secretaria municipal de Saúde, alerta para o aumento de 90% na taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital público da cidade.

Estão internados pacientes residentes no município, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência.

Relatório elaborado por pesquisadores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia mostra que de 8 a 22 de agosto Paranaíba registrou 43% de aumento no número de casos.

“Esse crescimento da Covid-19 nos municípios da microrregião é muito expressivo, considerando que la soma menos de cem mil habitantes. É preciso ler e interpretar os dados considerando a exata dimensão do que eles significam para uma análise do processo saúde-doença ser considerada em seu contexto territorial”, alertou o professor Adeir Archanjo da Mota, especialista em Geografia da Saúde.