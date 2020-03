CANCELADO Evento pecuário é cancelado por conta do coronavírus Organização estuda nova data para realização do evento em Paranaíba

17 MAR 2020 - 16h:01 Por Alex Santos

A Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Sindicato Rural de Paranaíba anunciaram o cancelamento do evento “Circuito Pecuário” que seria realizado no dia 28 de março em Paranaíba. O cancelamento é por conta do aumento crítico de casos da Covid-19, causada pelo Coronavírus.

Em Mato Grosso do Sul, subiu para 4 o número de casos confirmados do novo Coronavírus, todos eles em Campo Grande, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na segunda-feira (16).

Os poderes públicos e o setor privado do Estado têm adotado medidas de prevenção por conta da pandemia. A inciativa visa fazer com que a população fique em casa evitando contato social e aglomerações para diminuir as chances de propagação do vírus.

Ainda conforme o comunicado, a organização estipulará uma nova data para a realização do evento no município.