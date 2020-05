VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ex diz que mulher precisa de surra e a agride no rosto O boletim foi registrado na manhã deste sábado (2), por volta das 10h

2 MAI 2020 - 14h:54 Por Talita Matsushita

Uma mulher de 25 anos acusa o ex-marido, um homem de 34 anos, de agredi-la na noite de sexta-feira (1º) por volta das 21h, no Jardim Imperial em Paranaíba. Aparentemente embriagado, ele questionou a mulher a respeito de uma caixa de som e diante da resposta da mulher em dizer que não estava com ela, ele teria dito que lhe faltava uma surra, após isso, começou a agredi-la no rosto.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher contou aos policiais que há alguns dias está com o relacionamento conturbado com seu ex-marido, e na sexta-feira, por volta das 21h estava em sua residência, quando o ex, que teria saído pela manhã, retornou e ao chegar, aparentando estar embriagado, perguntou para a vítima onde estaria sua caixa de som, ela respondeu que não estava lá. Enfurecido, ele falou que era para a mulher sair de sua residência se não ele iria chamar a polícia, e disse que ela estava daquele jeito por falta de surra.

Ainda conforme relato da mulher para a polícia, ele partiu em direção dela e começou a bater em seu rosto, e segurar em seu braço esquerdo. O homem só parou de agredi-la quando ela ligou para sua irmã e disse que iria chamar a polícia.

A mulher apresentava escoriação no braço esquerdo. No momento da confecção do boletim a vítima não teve interesse em representar e aderir às medidas protetivas contra o autor.

O boletim foi registrado na manhã deste sábado (2), por volta das 10h.