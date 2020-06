AUTOESCOLA Exames teórico e prático para CNH serão retomados em junho Os exames práticos estão marcados para os dias 25 e 26 deste mês

2 JUN 2020 - 15h:38 Por Talita Matsushita

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) retomou na segunda-feira (1°) os exames práticos e teóricos em 30 cidades do interior do Estado, Paranaíba é uma das cidades onde os testes voltarão a ser feitos. Os exames práticos estão marcados para os dias 25 e 26 deste mês, para todas as categorias. Já os testes teóricos serão nos dias 9 e 23 de junho.

Como medida de prevenção e combate ao coronavírus (covid-19), os exames serão realizados para 30% dos alunos, além do uso de máscara e álcool 70% para todos os candidatos. Há também o distanciamento entre as carteiras e os veículos no caso dos exames práticos serão higienizados a cada aluno.

O retorno das avaliações será nos municípios em que as agências do órgão foram autorizadas a funcionar pelas prefeituras. Segundo o diretor-presidente, Rudel Trindade, ao longo dos meses todas as cidades irão retomar as provas normalmente.

Os alunos que não realizaram os testes devido à interrupção por causa da pandemia devem procurar seus respectivos Centros de Formação de Condutores para reagendá-los. A exceção é para aqueles que apresentem sintomas como tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, dor muscular, de garganta ou de cabeça. Esses devem respeitar o isolamento.