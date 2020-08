PREVENÇÃO Exército realiza desinfecção no escritório da Sanesul O atendimento ao público em Paranaíba voltará ao normal na segunda-feira (17)

11 AGO 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

A Unidade da Sanesul de Paranaíba não abrirá as portas para o atendimento à população na próxima sexta-feira (14). Logo pela manhã, a equipe de desinfecção do Exército Brasileiro estará no escritório para fazer o trabalho preventivo de combate ao coronavírus.

A ação preventiva ao COVID-19 faz parte do cronograma de ações que a administração da Sanesul está realizando em todos os prédios da Sanesul neste período de Pandemia.

O atendimento ao público em Paranaíba voltará ao normal na segunda-feira (17).

Campo Grande, Dourados, Coxim, Corumbá e Jardim também receberam a visita da equipe do exército que faz o trabalho de borrifação com hipoclorito de sódio em salas, departamentos e áreas comuns dos prédios da Sanesul. Além da desinfecção de ambientes, ambientes, os soldados utilizaram álcool concentrado para desinfectar móveis, computadores e materiais de escritório.

O atendimento continua nos canais online, como o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.