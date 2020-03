TOUR DA SOJA Experimento com plantio de soja anima produtores Estudos de viabilidade no município duram sete anos

9 MAR 2020 - 16h:31 Por Alex Santos

Experimentos com a soja em Paranaíba tem aumentado a expectativa de produtores rurais do município com a possibilidade produtividade da leguminosa e retorno financeiro. Há sete anos a Fundação Chapadão em Parceria com o Sindicato Rural iniciaram estudos de viabilidade da produção da planta no município.

Na última edição do Tour da Soja, realizado em Paranaíba no dia 29 de fevereiro na Fazenda Mascote, 26 cultivares de soja foram apresentadas para produtores do município e região. As variedades fazem parte do experimento da safra 2019/2020, das plantas que mais se adaptam a região.

De acordo com Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba e administrador da propriedade rural, os experimentos são animadores para a região, e Paranaíba está apta para o plantio da leguminosa. “Ficamos encantados com o resultado da soja desenvolvida. O município está apto para o plantio de soja" disse.